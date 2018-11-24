أوساط سياسية للراي: حزب الله يدرك تماماً ان طرح باسيل ولد ميتا

أكدت أوساط سياسية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "الأزمة الحكومية التي افتعل "​حزب الله​" عقدتَها الأخيرة تحت عنوان توزير السنّة الموالين له أو لا حكومة وتَعاطيه مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ بمنْطق الفرْض وتقديمه هذه العقدة بطريقةٍ تجعل أي سيرٍ للحريري بدفتر شروط الحزب على أنه بمثابة "انتحارٍ سياسي، ماا يعكس رغبةً بعدم ترك أي مجالات لتراجعات تسووية يمكن أن تنهي حال تعليق ​لبنان​ على حبال الحكومة المعلَّقة".

ورأت الأوساط أن "حزب الله حيّد نفسه عن الحركة المفاجئة من رئيس التيار "الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ الذي عَمَدَ مفوَّضاً من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، الى النأي بنفسه عن إطار الحلّ لتلك العقدة وأوحى بـ"قفْل" حصّة عون على قاعدة انتزاع الثلث المعطّل من خلال التراجُع عن مبدأ المبادلة مع الحريري واسترجاع الوزير المسيحي من حصتة الأخير مقابل إعادة الوزير السني السادس إليه بحيث يكون هو المدخل لتمثيل السنّة الموالين لحزب الله".

ولفتت الأوساط نفسها إلى أن "حزب الله الذي لا يريد أصلاً تسليم فريق عون الثلث المعطّل يدرك تماماً ان طرْح باسيل وُلد ميتاً، طارحة علامات استفهام حول إذا كان الحزب سيُبقي لعبة "عض الأصابع" ضمن حدودها الراهنة أم أنه قد يلجأ وفق المقتضيات الاقليمية الى قلْب الطاولة على الحريري عبر حشْره في زاوية الإحراج للإخراج".