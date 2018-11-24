حول العالم في 24 ساعة: مسؤول تونسي يقاضي رئيس الوزراء بتهمة محاولته الانقلاب على الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تقدم الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي، بشكوى لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، كما لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يخطط لزيارة أفغانستان، في خطوة ستمثل أول زيارة له كقائد أعلى للقوات الأمريكية في منطقة حرب.

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