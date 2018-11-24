أبرز التصريحات في 24 ساعة: روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي: جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدعوة للأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، للاجتماع في موسكو، لبحث القضية الفلسطينية دون أي شروط مسبقة، وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قوافل المهاجرين المتوجهين من دول أمريكا الوسطي صوب الولايات المتحدة، لن يتم السماح لأفرادها بدخول البلاد، وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا "كان مبادرة بالغة الأهمية، أهنئ إيطاليا عليها".

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