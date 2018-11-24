كيف ردّ بيت الوسط على طلب سنّة 8 آذار موعداً؟

علّقت مصادر بيت الوسط للـ "OTV" على طلب نواب سنة 8 آذار لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري، بالقول:"هم طلبوا موعدا صحيح ولكن السؤال ما هدف اللقاء"؟.

واضافت المصادر:"اذا ارادوا الحديث عن موضوع الحكومة، فهي جاهزة منذ 3 اسابيع، واذا ارادوا شرح موقفهم فهم يقولونه مراراً عبر الاعلام".

وتابعت المصادر:"اذا ارادوا المطالبة بالتوزير فسبق للامين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله ان طلب ذلك علناً في خطابه وردّ عليه الرئيس الحريري في مؤتمره الاخير".