كيف ردّ بيت الوسط على طلب سنّة 8 آذار موعداً؟

علّقت مصادر بيت الوسط للـ "OTV" على طلب نواب سنة 8 آذار لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري، بالقول:"هم طلبوا موعدا صحيح ولكن السؤال ما هدف اللقاء"؟.
واضافت المصادر:"اذا ارادوا الحديث عن موضوع الحكومة، فهي جاهزة منذ 3 اسابيع، واذا ارادوا شرح موقفهم فهم يقولونه مراراً عبر الاعلام".
وتابعت المصادر:"اذا ارادوا المطالبة بالتوزير فسبق للامين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله ان طلب ذلك علناً في خطابه وردّ عليه الرئيس الحريري في مؤتمره الاخير".
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