كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: ارتفاع عدد قتلى الهجوم على مركز للشرطة إلى 9 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونشرت وكالة الصحافة الليبية، أن شرطة تازربو فقدت سبع من عناصرها، فارقوا الحياة، خلال دفاعهم عن المركز، ولقى شخصان أخران مصرعهم، حيث كانوا من الموقوفين داخل المركز.
وقال مصدر محلي، اليوم الجمعة، إن "مجموعة مسلحة دخلت قبل قليل إلى منطقة تازربو وسيطرت على مركز الشرطة وسط المدينة".
وأعلن المركز الإعلامي تازربو في بيان على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة إن "الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم داعش على مركز شرطة تازربو"، مضيفاً أن "الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز شرطة تازربو وسماع أصوات الرصاص".
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