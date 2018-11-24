كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف وظريف يبحثان النووي الإيراني والوضع في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الوضع
القائم حول خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتسوية في سوريا.
وجاء في بيان الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا
ذات الاهتمام المشترك.
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