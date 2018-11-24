لافروف وظريف يبحثان النووي الإيراني والوضع في سوريا

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أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف بحث مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الوضع

القائم حول خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتسوية في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا

ذات الاهتمام المشترك.