كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين: توقعات بإقبال كبير على التصويت في الانتخابات البلدية والنيابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للانتخابات في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، مساء الجمعة، إن القضاء في بلاده يشكل "ضمانة أساسية لنزاهة وحيادية الانتخابات البلدية والنيابية".

وأشار آل خليفة في تصريحات أوردتها وكالة أنباء البحرين (بنا) مساء الجمعة إلى أن هناك توقعات بإقبال كبير على الانتخابات.

وكشف وزير العدل البحريني أن انتخابات 2018 سجلت أعلى عدد من المترشحين النيابيين منذ 2002، حيث تم تسجيل 430 مترشحاً، منهم 293 مترشحاً لمجلس النواب، بينهم 41 سيدة و6 سيدات يترشحن لعضوية المجالس البلدية، وبمشاركة حوالي 7 جمعيات سياسية.

وأوضح أن إجمالي الكتلة الناخبة للدورة الخامسة من الانتخابات البرلمانية والبلدية بلغت 365467 ناخباً، منهم ما يزيد عن 50 ألف شاب وشابة يشاركون للمرة الأولى.

وأضاف الوزير إلى أن "هناك 54 لجنة اقتراع ستفتح أبوابها لاستقبال الناخبين الساعة 8 صباح غد السبت (بالتوقيت المحلي)، منها 14 لجنة عامة موزعة على مختلف مناطق المملكة للمساهمة في التسهيل على الناخبين والمترشحين".

وفى الوقت ذاته، قال وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي مساء الجمعة إن "الانتخابات النيابية والبلدية في دورتها الخامسة تمثل خطوة جديدة على طريق الإصلاح السياسي والديمقراطي المتواصل في ظل المشروع الإصلاحي الشامل والرائد".

وافتتح الرميحي المركز الإعلامي للانتخابات في المنامة بحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأشار إلى مشاركة 510 من منتسبي الوزارة وكوادرها الإعلامية والفنية والهندسية وفق خطة شاملة ومتكاملة في إبراز هذا الحدث الديمقراطي في مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.