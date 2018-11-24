كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: احتواء حرائق كاليفورنيا بشكل شبه تام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأمريكية، أن الحريق الذي اجتاح شمال ولاية كاليفورنيا تم احتواؤه بشكل شبه تام.

وذكرت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن حريق

"كامب فاير" تم احتواؤه بنسبة 95 %، مشيرة إلى أن كاليفورنيا شهدت أول تساقط غزير للأمطار منذ عدة

أشهر؛ مما ساهم في إخماد حرائق كانت لا تزال مشتعلة.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا الحريق ارتفع إلى 84 قتيلا، كما بلغت حصيلة المفقودين 563 شخصا.