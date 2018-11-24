كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح: من المبكر الحديث عن تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت حركة فتح، أن وفدها الذي سيتوجه للقاهرة الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين حول ملف المصالحة الفلسطينية، سيستمع لنتائج لقاءاتهم مع وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة منذ أيام، نافية في الوقت ذاته أن يكون هناك أي تقدم ملموس في هذا الملف.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، إنه "من المبكر الحديث عن أي تقدم في ملف إنهاء الإنقسام، نحن على إتصال مع المصريين بشكل مستمر، وسنستمع لنتائج لقاءهم بحماس".

وأضاف القواسمي، "سنتشاور مع الرئيس وقيادة فتح وسنتخذ الخطوات المناسبة، ونأمل أن تكون ردود حماس إيجابية، لنتمكن من إنهاء الانقسام دفعة واحدة وللأبد".

وأعلنت حركة فتح، ااجمعة، أنها سترسل وفداً قيادياً للقاهرة من اللقاء مع عدد من المسؤولين المصريين حول ملف المصالحة الفلسطينية، بالتزامن مع وجود وفد من حركة حماس في القاهرة منذ يومين.

وقال مفوض التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن "وفداً من الحركة سيتوجه إلى القاهرة للتشاور مع الأشقاء المصريين حول المصالحة الفلسطينية"، مشيراً إلى أن الوفد يضم من عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ووزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.