كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يلتقي دي ميستورا على هامش مؤتمر "حوار المتوسط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس الجمهورية العراقي الدكتور برهم صالح، في مقر إقامته في العاصمة الإيطالية، مساء اليوم الجمعة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وجرى خلال اللقاء، الذي يأتي على هامش مؤتمر (حوار المتوسط) في روما، تبادل الآراء حول آخر التطورات في الوضع سوريا ودور العراق وتأثيره الاقليمي وبما يصب في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس برهم صالح على أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لانهاء الأزمة السورية، وايجاد حل دائم وشامل لجميع مشاكل المنطقة، مشددا على ان الاستقرار في سوريا سينعكس على الاستقرار في العراق والمنطقة.

من جانبه أشاد المبعوث الأممي بخطاب رئيس الجمهورية في المؤتمر ودعوته لاحلال الاستقرار والازدهار في المنطقة، مؤكدا على أهمية دور العراق في الحرب ضد الارهاب والتصدي لتنظيم داعش الارهابي.