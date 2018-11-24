كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاضية أمريكية ترفض وقف دعوى قضائية ضد منظمة ترامب الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت قاضية بولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الجمعة، طلب الرئيس دونالد ترامب وقف دعوى قضائية يتهم فيها الادعاء الرئيس بإساءة استخدام منظمته الخيرية الخاصة لصالح حملته الرئاسة في عام 2016 وأيضا لصالح مشروعاته الاستثمارية.

وبحسب رويترز، قالت القاضية سالين سكاربولا بالمحكمة العليا في مانهاتن، إن المدعية العامة لنيويورك باربرا أندروود تستطيع مواصلة دعواها التي تزعم فيها تورط مؤسسة دونالد ترامب الخيرية في انتهاك للقواعد الائتمانية وتعاملات شخصية غير سليمة وإساءة استغلال للأصول.

وتتضمن الدعوة، التي بدأت في 14 يونيو، اتهامات أيضا لأبناء ترامب وهم دونالد الابن وإريك وإيفانكا، التي تعمل مستشارة كبيرة لوالدها.

ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.