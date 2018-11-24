كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: السجن 10 سنوات لداعشي عائد من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة فرنسية، مساء اليوم، حكما بالسجن لمدة 10سنوات ضد رجل سافر إلى سوريا وانضم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقد وجدت محكمة الجنايات في باريس أن محمد رضا وهراني مذنباً بالسفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، وخضوعه للتدريب العسكري والديني، والمشاركة في أنشطة التنظيم.

وتبين للمحكمة أيضاً أن وهراني وهو مواطن فرنسي ولد في الجزائر عام 1991 سافر أيضاً إلى لبنان بنية تنفيذ هجوم انتحاري.

وبعد عودته إلى فرنسا، بقي وهراني على اتصال مع أعضاء داعش واقترح القيام بهجوم في فرنسا.

وزعمت داعش مسؤوليتها عن معظم الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 230 شخصاً في فرنسا في عامي 2015 و 2016.