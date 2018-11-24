كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: السجن 10 سنوات لداعشي عائد من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبين للمحكمة أيضاً أن وهراني وهو مواطن فرنسي ولد في الجزائر عام 1991 سافر أيضاً إلى لبنان بنية تنفيذ هجوم انتحاري.
وبعد عودته إلى فرنسا، بقي وهراني على اتصال مع أعضاء داعش واقترح القيام بهجوم في فرنسا.
وزعمت داعش مسؤوليتها عن معظم الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 230 شخصاً في فرنسا في عامي 2015 و 2016.
ودعا التنظيم الذي فقد الآن تقريباً كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سورية والعراق، مراراً وتكراراً أنصاره في الخارج لشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية، وغالباً ما يشير التنظيم تحديداً إلى فرنسا بوصفها الدولة المستهدفة .
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