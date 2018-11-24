إنقاذ 9 مغاربة بينهم فتاة بسواحل الناظور بعد تعرض قاربهم لعطب- صور ـ

أنقذت عناصر خفر السواحل الإسباني، اليوم الجمعة، مهاجرين سريين مغاربة كانوا بعرض بحر المتوسط، على بعد 11 ميلا من ساحل مليلية، في اتجاه الشواطئ الجنوبية لإسبانيا.

وحسب مصادر من الحكومة المحلية لمليلية المحتلة، فقد تمكن فريق “سالا ماريتيمو”، التابع للبحرية الإسبانية في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة من صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ 9 مهاجرين بينهم شابة، كلهم من أصل مغربي انطلقوا من سواحل الناظور، بعدما تعرض قاربهم لعطب في عرض البحر.

هذا، وتم نقل جميع الأشخاص على متن قارب الإنقاذ، إلى مليلية حيث كان في انتظارهم طاقم تابع لمنظمة الصليب الأحمر، حيث تبين أنهم كلهم في صحة جيدة، فيما تم فتح تحقيق معهم من قبل السلطات المعنية.