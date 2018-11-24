“يتيم” يوقع اتفاقية مع المهنيين للتصدي لمخاطر العمل والوقاية منها

وقع محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، على اتفاقية شراكة، مع التجمع البيمهني للوقاية والسلامة.
وتهدف الاتفاقية إلى النهوض بالصحة والسلامة في أماكن العمل، وكذا “تقييم وتدبير المخاطر المهنية و الوقاية منها، والعمل على تعميم الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من المخاطر المهنية”.
وقال يتيم، إن النهوض بالصحة والسلامة في العمل أمر بالغ الأهمية لضمان الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية للعمال.
وشدد الوزير على أن الوزارة تطمح إلى القضاء على المخاطر المهنية أو على الأقل الحد من تأثيرها وكذا تأهيل المقاولة و تعزيز قدراتها التنافسية.
ويرى الوزير أن حوادث الشغل والأمراض المهنية، تتسبب في عاهات قد تكون مستديمة تصيب أحيانا العامل المعيل الوحيد لأسرته، وقد تتسبب في الوفيات وبالتالي في مآسي اجتماعية بالنسبة لأسر الضحايا.
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