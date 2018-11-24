العثور على رؤوس وبقايا حمير بغابة بالناظور يستنفر الأمن..مخاوف من توجيهها للاستهلاك!- فيديو

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أثار عثور أحد المواطنين، عصر اليوم الجمعة، على 3 رؤوس وبقايا حمير بمنطقة”إمحارفن” بجماعة بني بويفرور ، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، شكوكا حول مصير لحومها ومخاوف من توجيهها للاستهلاك.
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وكشف محمد حمزة، العضو بجماعة بني بويفرور التابعة لعمالة الناظور، في اتصال مع “اليوم 24” أنه كان يقوم بجولة في غابة بالمنطقة على صهوة جواده، حين فوجئ ببقايا عظام، تم رميها في منطقة بعيدة عن أعين الناس، تعود لعمليات ذبح حديثة لثلاثة حمير حسب هياكل الرؤوس التي تم العثور عليها، مشيرا إلى أنه عمد إلى توثيق ما كشفه عن طريق فيديو، قبل أن يبلغ عن ذلك بإخباره للسلطات المعنية وعناصر الدرك الملكي.
إلى ذلك، فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الموضوع، وأخذت عينات من العظام، فيما تم أخذ إفادات المواطن الذي عثر على بقايا العظام كشاهد في الموضوع، في انتظار فتح تحقيق معمق للكشف عن مرتكب أو مرتكبي الجريمة الشنعاء ومعرفة حيثياتها.
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