مدريد تطالب لندن بتعهد “خطي” في ملف جبل طارق

طالب وزير الدولة الإسباني للشؤون الأوروبية لويس ماركو أغيريانو، لندن بتعهد “خطي” في ملف جبل طارق قبل القمة الأوروبية المقرر الأحد، للمصادقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهددت إسبانيا بعرقلة المصادقة على الاتفاق الذي ينظم انفصال المملكة المتحدة عن التكتل في حال لم تعترف بريطانيا “خطيا” بحق النقض الإسباني في قضية تحديد العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجيب البريطاني المتوسطي.

وتريد إسبانيا الاحتفاظ بما تعتبره حقها في التفاوض الثنائي مع بريطانيا حول مصير جبل طارق، ما يعطيها عمليا حق النقض في هذه القضية.

وكرر رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز، في وقت سابق، تهديده بعرقلة الاتفاق حول “بريكست”، في حال لم يتضمن بشكل واضح منح مدريد حق الاعتراض في المفاوضات المقبلة حول جبل طارق، الجيب البريطاني الواقع جنوب إسبانيا، والذي تطالب مدريد بالسيادة عليه، وذلك في أعقاب محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكتب سانشيز على “تويتر”، “مواقفنا ما زالت متباعدة جدا.. حكومتي ستدافع عن مصالح إسبانيا.. وإذا لم يحصل تغيير سنستخدم حقنا في تعطيل بريكست”.