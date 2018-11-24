الذكاء الاصطناعي يُقلّلُ حوادث المرور في لاس فيغاس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت هيئة دوريات الطرق السريعة في ولاية نيفادا في أميركا، الخميس، إن شراكة عمرها عام، بين أجهزة السلامة العامة وشركة تكنولوجيا ناشئة؛ أثمرت عن خفض حوادث الطّرق بواقع 17%، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، يوم الجمعة.

وأوضحت الهيئةُ أن الحوادث انخفضت بمساعدة الذكاء الاصطناعي، على قطاع يمتدّ على طول جزء من الطريق السريع 15 المتجهة شمالا إلى الغرب من قطاع لاس فيغاس.

ويستخدم البرنامج الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، معلومات داخل المركبات والكاميرات وأجهزة الاستشعار وبيانات مرورية أخرى لتطوير أنماط التكهن لخفض الاختناقات المرورية، ما يُقلل نسب الحوادث بشكل فعلي.

وأوردت صحيفة "ذي لاس فيغاس ريفيو جورنال" أن "وايكير"، الشركة المزودة للمنتجات والخدمات المتحركة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ساهمت في قيادة البرنامج التجريبي للوقاية من الحوادث.

ويأمل المسؤولون في استخدام البرنامج في المستقبل في أجزاء أخرى من لاس فيغاس، بما في ذلك قطاع من الطريق السريع 95 بين الطريقين 1-15 ومنحني رينبو بوليفارد.