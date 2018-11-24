فالفيردي يحذر لاعبيه قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، لاعبيه من الخسارة في مباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر المدرب في المؤتمر الصحافي عشية مباراة الغد "من قال ذلك؟ أنا أفكر فقط في الفوز بجميع المباريات، وحتى حزيران/يونيو المقبل عليك أن تعبر فصل الشتاء القاسي هذا بكل ما فيه".

وشدد فالفيردي على أهمية مواجهة الأتلتي غدًا في صراع الصدارة، وخصوصًا بعد الهزيمة غير المتوقعة التي تلقاها فريقه في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس (3-4).

كما ظهر مدرب الفريق الكاتالوني متفائلًا بشأن تحقيق شيء كبير على ملعب "واندا متروبوليتانو"، مشيرًا إلى أن لاعبيه يتدربون منذ بداية الموسم بأقصى ما لديهم قبيل المباريات ذات الأهمية الكبرى.

وحول الروخيبلانكوس، قال مدرب البلوغرانا، إنه يتوقع الشكل المعتاد لهم في جميع المباريات قائلًا "سيبدؤون اللقاء بقوة كبيرة وسيقومون بتنفيذ الضغط العالي علينا ولكننا سنحاول السيطرة على مجريات اللعب، وأن نكون حذرين خلال هجماتهم المرتدة وسنقوم بمراقبة لاعبيهم خلال الضربات الثابتة التي تمثل خطورة كبيرة".

يذكر أن فالفيردي سيفتقد لخدمات لاعب الوسط إيفان راكيتيتش للإصابة بجانب عقوبة الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية، وأشار إلى أن بديله بشكل كبير سيكون التشيلي أرتورو فيدال.

وأضاف المدرب أنه من المحتمل ألا يبدأ المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو اللقاء بسبب تعافيه مؤخرًا من إصابة قد لحقت به منذ 15 يومًا بالساق اليسرى.