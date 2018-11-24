مدرب تشيلسي يوجه صفعة لريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه مدرب تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري، صفعة لريال مدريد الإسباني بعدما أكد بأن فريقه سيتوصل إلى اتفاق مع اللاعب البلجيكي، إيدين هازارد، من أجل تجديد عقده.

وأدلى ساري بالعديد من التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي سيخوضها الفريق غدًا أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتطرق في تصريحاته للحديث عن امكانية تجديد عقد إدين هازارد مع النادي "اللندني" خلال الفترة المقبلة.

وبدا المدير الفني السابق لفريق نابولي الإيطالي متفائلًا عند الحديث على تجديد عقد هازارد، إذ قال في تصريحاته "لا أعرف شيء عن عقده الجديد، لا أدرك كيف يتطور هذا الأمر، اعتقد بأننا قادرون على تجديد التعاقد معه، هذا ما آمله".

وأشار ساري في تصريحاته إلى أن هازارد في كامل لياقته البدنية والفنية بعد انضمامه للفريق يوم الثلاثاء الماضي، وفي هذا السياق قال "لحسن الحظ، هازارد لعب مباراته الأخيرة مع بلجيكا يوم الأحد، ولهذا كان هنا يوم الثلاثاء، هذا هام جدًا بالنسبة لنا".

يُذكر أن ريال مدريد عبر عن رغبته كثيرًا في الحصول على خدمات هازارد ليسد الفجوة التي ظهرت في الخط الهجومي للفريق إثر رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، وحاول "المرينغي" التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إدارة ناديه الحالي رفضت هذا الأمر وبشدة.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب "البريمييرليغ"، وسيسعى في الغد لحسم نقاط المباراة كاملة لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي، والذي يحتل صدارة الجدول برصيد 32 نقطة متفوقًا على ليفربول، والذي يحل ثانيًا برصيد 30 نقطة.