توجيه 36 ألف اتهام لتسعينيّ بزعم كونه حارسا نازيًا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجّه الادعاء في ألمانيا، ما يزيدُ عن 36 ألف اتهام لرجل في الخامسة والتسعين من عمره بزعم لعبه دورًا في عمليات قتل، تمت في زمن النازيين.

وكان المُتّهم حارسا في معسكر الاحتجاز ماوتهاوزن، في عهد النازيين، وذكر الادعاء أن تلك الفترة شهدت مقتل 36223 شخصا بسبب التسمم بالغاز بشكل رئيسي، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

ويُنسب إلى هانز أتش، الذي لم يتم الكشف عن لقبه التزاما بلوائح الخصوصية، أنه خدم كحارس في المعسكر الكائن شمال النمسا في الفترة من منتصف العام 1944 إلى مطلع العام 1945.

ولم تُوجَّه تهمة القتل بالتحديد إلى الرجل، غير أن الادعاء يجادل بأن كونه حارسا ساهم في عمل المعسكر.

وقال ممثل الادعاء مارتين ستلتنر اليوم الجمعة، إنه "بعمله حارسا ساعد، أو في الأقل سهل، قتل عدة آلاف من النزلاء".

ويتعين أن تنظر محكمة في الاتهامات وتحدد ما إذا كان لائقا من الناحية البدنية للمحاكمة.