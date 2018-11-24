انت الان تتابع أسرار التعامل مع برج القوس.. لديه الحاسة السادسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يحب القوس الاستقلالية، وإذا كان موجودا في مكان مليء بالقواعد في الغالب لن يستمر فيه طويلا، إنه لا يحب أحدا أن يتحكم في تحركاته، ولا يفضل الاستجواب

تتعرف على شخص لأول مرة، تجده صريحا، ملامحه جامدة وغالبا ما يعتمد على نفسه، وفي الغالب لا تحدد إن كان يحبك حقا أم يكرهك من الانطباع الأول، إنه برج القوس الذي يبدأ من 22 نوفمبر وينتهي في 21 ديسمبر، ويتم رسم القوس وهو موجه سهامه نحو العقرب، وهناك أسطورة تحكي عن وجود بعض النجوم والتي كانت وظيفتها إنارة الطريق لمن يبحثون عن الفروة الذهبية، وأيضا عن إيزيس التي كانت تحارب الوحش تايجون، وهي في يدها قوس تدافع به عن الحب، واعرف صفات هذا البرج لتتعامل معه حسبما ذكر موقع Zodiac Fire.

1-متفائل لديه أحلام كبيرة يميل القوس إلى التحمس للحياة والتفاؤل بشأن المستقبل، لا ينتبه أو يقف أمام المصائب والمصاعب، وبدلا من ذلك فإنه يركز على نقاط قوته ويوظفها بطريقة صحيحة، فكل ما يضعه في رأسه الصعود إلى سلم النجاح، إنه مجنون بما فيه الكفاية للقيام بكل ما في وسعه للوصول للقمة. 2- صريح وأمين القوس

1-متفائل لديه أحلام كبيرة يميل القوس إلى التحمس للحياة والتفاؤل بشأن المستقبل، لا ينتبه أو يقف أمام المصائب والمصاعب، وبدلا من ذلك فإنه يركز على نقاط قوته ويوظفها بطريقة صحيحة، فكل ما يضعه في رأسه الصعود إلى سلم النجاح، إنه مجنون بما فيه الكفاية للقيام بكل ما في وسعه للوصول للقمة. 2- صريح وأمين

القوس صريح جدا للحد الذي لا يوصف حتى إن صراحته قد تضايق البعض، ولكن هذه الصفة تفي أصدقاءه تماما، فحينما يتحدث القوس مع صديقه بكل صراحة وراحة، إذن إنه خير صديق. 3- بارع

لدى القوس موهبة طبيعية لرؤية الجانب المضحك والفكاهي في الحياة، حيث ستجده يلقي إفيهات ومحبا للحياة، يأخذ الأمور ببساطة، إنه الشخص الكوميدي وسط أصدقائه. 4- مستقل

يحب القوس الاستقلالية، وإذا كان موجودا في مكان مليء بالقواعد في الغالب لن يستمر فيه طويلا، إنه لا يحب أحدا أن يتحكم في تحركاته، ولا يفضل الاستجواب، كل هذه الأمور تجعل القوس في حالة مزرية.. يهمك أن تعرف صفات برج العقرب أيضا. 5- نفاد الصبر

على الرغم من التفاؤل الموجود بالقوس فإن صبره قليل، إذا لم تسر الأمور كما يريد فإنه يشعر بالإحباط والغضب، وذلك بعد مطاردة عظيمة قام بها داخل نفسه ليصل للأمر لكن كانت النتيجة سلبية. 6- قراءة أفكارك

لدى صاحب هذا البرج قدرة على قراءة أفكارك مثلما يقرأ كتابا، كما أنه يكشف شخصيتك ونواياك، فإذا كنت تتعرف عليه لأول مرة كن على علم أنه استطاع معرفة انطباعك عنه، ولمح الكثير عن شخصيتك، لذا احذر جيدا في التعامل معه. 7- البحث عن الصادقين

ومثلما تحدثنا سابقا عن كون القوس صريحا فإن الصدق يلازمه لا محالة، ولأنها صفة داخله، فإنه يبحث عنها في الآخرين من حوله، لذا يختار المقربين منه بعناية، وإذا كنت كاذبا فإنه يكتشف ذلك بسهولة، إنها الحاسة السادسة عزيزي، يفرقون من خلالها بين المزيف والحقيقي، الصادق والكاذب وما إلى ذلك. 8- لا يحب الأنانية

من المعروف عن القوس أنه شخص غير أناني يقدم الكثير للغير، ولكن إذا كان موجودا بين مجموعة من الأشخاص الذين يأخذون باستمرار ولا يعطون أبدا، فلن يكمل علاقته معهم، إنه يفضل الابتعاد في تلك الحالة حتى وإن ظل وحيدا، إنه لا يجب اللمة الكاذبة. 9- من الصعب خداعه 9- من الصعب خداعه إذا كنت تفكر في خداع القوس، فكر جيدا قبل القيام بذلك، عزيزي إنه شخص ذكي للغاية لا تقلل من ذكائه وقدراته في كشف الآخرين من حوله، قد لا يظهر أمامك بكل هذا الذكاء لكن لا تستهون به. 10- يسعى إلى الحرية

بما أن القوس يحب الاستقلالية، فإنه دائما ما يسعى إلى الحرية في حياته عموما، وهذا الأمر يجعل من الصعب السيطرة عليه، لن يستطيع أحد منعه من القيام بما يدور في عقله أو ما يخطط له، إنه يتحمل النتائج وحده. 11- ينتقم إذا تعرض للظلم

يظهر أمامك على أنه شخصية باردة، لكن إذا تعرض للظلم سيتحول إلى شخص آخر يخطط ويفكر حتى يجعلك تندم على خطئك، ولأنه يضع أهدافه أمامه حتى يصل إليها فلا مانع من استخدامه الخداع للانتقام. أنت على موعد مع برج مميز للغاية، تعرفت على بعض صفاته لكن هناك المزيد من المفاجآت التي يحملها لك وسيجعلك فضولك تتعرف عليها.

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