الان تتابع طيران الكويت يوضح حقيقة منع راكبين قطريين من النزول في دبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أوضحت الخطوط الجوية الكويتية حقيقة واقعة منع راكبين قطريين من النزول في مطار دبي على متن طائرتها القادمة من مومبي بتاريخ 14 نوفمبر 2018، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر بيان الخطوط الجوية الكويتية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها توضح ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بأن الرحلة رقم ٣٠٢ المقرر وصولها إلى الكويت قادمة من مومبي بتاريخ ١٤نوفمبر٢٠١٨ قد تم تحويلها إلى مطار دبي بسبب إغلاق حركة الوصول والإقلاع في مطار الكويت الدولي نتيجة للأحوال الجوية في ذلك اليوم، وقد كان على متن الرحلة راكب وراكبة يحملان الجنسية القطرية، وبحسب سياسة الخطوط الجوية الكويتية فقد تم استضافة ركاب هذه الرحلة ومن ضمنهم الراكب والراكبة القطريين المذكورين في فندق المطار في دبي إلى حين موعد مغادرة الرحلة إلى الكويت والتي تمت بتاريخ ١٥نوفمبر ٢٠١٨ وعلى متنها الراكبين القطريين ومن ثم سفرهما إلى الدوحة على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم ٦١٧ بتاريخ ١٦نوفمبر٢٠١٨.

وأضاف البيان “تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بالشكر لسلطات مطار دبي على حسن تعاملهم الكريم مع كافة ركاب الرحلة المذكورة”.