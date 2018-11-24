شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى يطالب بتطوير الخريطة الاستثمارية وتوسيع المقاصد السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد بدراوى، الحكومة بضرورة تعديل وتطوير الخريطة الاستثمارية ، لتشمل كل الفرص المتاحة والمشروعات الاستثمارية ودعمها بكل البيانات والمعلومات اللازمة للتسهيل على المستثمرين عند الاطلاع عليها.

وقال "بدراوى"، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الاجتماع الذى عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منذ أيام ، بشـأن الخريطة الاستثمارية، كانت أهم توصية فيه أن يتم تعديل الخريطة الاستثمارية ، مشيرا الى أن الخريطة الاستثمارية الحالية ينقصها العديد من البيانات التى لابد من وضعها عليها ، لتكون أكثر إيضاحا للفرص الاستثمارية الموجودة على مستوى جميع المحافظات .

وأضاف بدراوى ، بمراجعة البيانات على الخريطة مع ممثل وزارة الاستثمار ، تبين أن البيانات مجرد عناوين بقطع الأراضى ولم تكن بيانات كافية، وبالتالى كانت التوصية الرئيسية هى ضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية خلال الأشهر القادمة لتكون أكثر وضوحا لوضع البنية التحتية لأى قطعة أرض، وأن مقاصد الاستثمار السياحى غير كافية على الخريطة، فمثلا مقاصد مسار العائلة المقدسة الذى يشمل 12 محافظة لم تكن واضحة، وبالتالى لابد من مراجعة المقاصد السياحية الموجودة على الخريطة بمختلف المحافظات ، لافتا الى ممثلو الوزارة ، قالوا إن ذلك هو أول إصدار وسيتم تضمين هذه الأمور فى الإصدار الثانى .