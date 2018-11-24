وزير الآثار يزيح الستار عن تمثالين للملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر- صور

أزاح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء اليوم، الستار عن تمثالين للملك رمسيس الثاني في الفناء الأول بمعبد الأقصر، وذلك بعد ترميم ورفع وإعادة تركيبها لأول مرة منذ اكتشافها.
يشار إلى أن وزن كل واحد من هذه التماثيل يصل إلى 250 كيلو و التي من المرجح أنها تهشمت عمدًا وسقطت منذ عهد الملك قمبيز أو بعد ذلك.
جاء ذلك خلال جولة الوزير، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومصطفى الصغير مدير معبد الكرنك بالاقصر، وعدد من قيادات الوزارة بالأقصر، وضيوف المحافظة.
من جانبه، قال...
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