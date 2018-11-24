"التعليم" توضح سبب تأجيل تغيير المسمى الوظيفي لمليون معلم

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الجمعة، إن الوزارة تدرس إعادة ضم المدة وتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الذين أنهوا التدريبات الخاصة بالنظام الجديد.

جاء هذا ردا على تساؤل أحد المعلمين، من خلال إحدى مجموعات "واتس آب" حول ضم المدة وتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين المستوفين شروط التدريبات.

وأكد عمر، أن "الوزارة لا تعد بشيء إلا وتنفذه، ولكن إصدار قرار بضم المدة وتغيير المسمى الوظيفي لمليون معلم، يحتاج دراسة جيدة ليطبق على 27 محافظة وليس مدرسة أو إدارة، حتى لا يحدث شلل تام في المنظومة...