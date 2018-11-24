مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن يدعو للحفاظ على السلام في الحديدة

دعا مبعوث ​الامم المتحدة​ إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​، في بيان، إلى "الحفاظ على السلام في المدينة الواقعة في غرب اليمن والتي تشهد هدنة حاليا بين ​القوات​ الموالية للرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ و​الحوثيين​".

ولفت غريفيث إلى أن "أنظار العالم تتجه صوب ​الحديدة​ والقادة والرؤساء من كل البلدان دعونا جميعا للحفاظ على السلام في الحديدة"، مرحباً "بالنداءات الأخيرة التي تدعو إلى وقف القتال، وهذه خطوة أساسية إذا أردنا حماية أرواح المدنيين وبناء الثقة بين الأطراف".

ولفت إلى "الإتفاق مع الحوثيين على إجراء مفاوضات حول قيام ​الأمم المتحدة​ بدور رئيسي في ميناء الحديدة الذي يشكل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين".