خارجية كازاخستان: من المتوقع مشاركة المعارضة السورية المسلحة بمفاوضات أستانا

اشار وزير خارجية ​كازاخستان​ خيرات عبد الرحمانوف، إنه من المتوقع حضور وفد "​المعارضة السورية​ المسلحة" المشاورات حول التسوية السلمية المقرر عقدها أواخر تشرين الثاني في ​أستانا​. وأوضح عبد الرحمانوف، من ​بروكسل​ حيث شارك في مشاورات بصيغة ​الاتحاد الأوروبي​ – آسيا الوسطى، أن "جولة المفاوضات الحادية عشرة من مشاورات أستانا بشأن التسوية السلمية في سورية، ستعقد كما هو مخطط لها، يومي 28-29تشرين الثاني.. نحن نتحدث عن مواصلة تعزيز وقف الأعمال القتالية واحترام ​الهدنة​، وعقد الاجتماع السادس القادم لفريق العمل المعني بتبادل ​السجناء​ ومسائل أخرى".

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