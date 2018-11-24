نائب ديمقراطي: سنحقق في العلاقات المالية بين ترامب والسعوديين

أكد عضو ​مجلس النواب الأميركي​ النائب الديمقراطي آدم شيف، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "لجنة الاستخبارات التابعة للمجلس تعتزم التحقيق مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بسبب علاقاته مع ​السعودية​ ودفاعه عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خاصة فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

ولفت إلى أن "الديمقراطيين عندما يتسلمون أغلبية مجلس النواب العام المقبل سيحققون مع ترامب بسبب علاقاته مع السعودية"، مشيراً إلى أن "مساءلة ترامب ستكون بسبب تصريحاته المتعلقة بقضية مقتل خاشقجي، والتي شابها الكثير من الغموض، وحول طبيعة علاقات ​الولايات المتحدة​ والسعودية".

وأوضح شيف أن "التحقيقات أيضا ستتضمن تقييم الاستخبارات الأميركية لمقتل خاشقجي وكذلك الحرب في ​اليمن​ واستقرار العائلة المالكة في السعودية ومعاملة المملكة للمعارضين والصحافة".

ورأى النائب الديمقراطي أنه "بالتأكيد سنحقق بطريقة أكثر تعمقا في قضية مقتل خاشقجي، وسنحاول الحصول على كافة المعلومات التي لدى الاستخبارات الأميركية عن تلك الجريمة"، مشيراً إلى أننا "سنحاول كذلك التحقيق في علاقات ترامب المالية الخاصة مع السعوديين، والتي يمكن أن تكون أثرت بدورها على رد فعله كرئيس لأميركا".

ولفت شيف إلى أننا "نعتقد أن هناك تضارب مصالح مالي كبير محتمل، وسيحتاج ​الكونغرس​ للوصول إلى كافة السجلات، ومعرفة إذا ما كانت الاستثمارات الأجنبية توجه السياسة الأميركية بطريقة تتناقض مع مصالح البلاد أم لا".

وأكد النائب الديمقراطي أن "لدى أعضاء الكونغرس شعور بأن ترامب يتعمد تضليل الاستنتاجات التي توصلت لها أجهزة الاستخبارات الأميركية لحماية ولي العهد السعودي وإذا كان الأمر كذلك، كيف امتلك الجرأة لفعل هذا الأمر".