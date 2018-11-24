مصدر تركي للجزيرة:ماهر المطرب أجرى 17 اتصالاً مع القحطاني

أكد مصدر تركي لقناة "الجزيرة" أن "رئيس فريق اغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ في ​اسطنبول​ ​ماهر المطرب​ أجرى 19 اتصالا هاتفيا مع المستشار ب​الديوان الملكي السعودي​ المقال ​سعود القحطاني​".

ولفت المصدر إلى أن "شخص ما كان موجودا بجانب القحطاني خلال بعض الاتصالات مع ماهر المطرب"، مشيراً إلى أن "القحطاني كان يردد للشخص الذي كان بجانبه خلال الاتصالات ما كان يقوله المطرب له".

وكانت النيابة العامة ​السعودية​ قد أكدت أن دور القحطاني في قضية مقتل خاشقجي كان يتمثل في التنسيق من قبل نائب رئيس الاستخبارات العامة في طلب الانضمام قائد مجموعة التفاوض وهو من كان يعمل معه وقد تم منعه من السفر وهو رهن التحقيق.