سانا: مقتل 11 مدنيا بقصف التحالف الدولي على قرية الشعفة بريف دير الزور

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مصادر أهلية أن 11 مدنيا قتلوا جراء قصف "​التحالف الدولي​" الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ على قرية الشعفة بريف ​دير الزور​ الجنوبي الشرقي. يذكر أن ​وزارة الخارجية السورية​ كانت قد وجهت رسالة إلى ​مجلس الأمن الدولي​ أكدت فيها على "ضرورة تصدي مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته والتحرك الفوري لوقف المجازر التي يرتكبها طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في قرية الشعفة وأن يتخذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها".

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