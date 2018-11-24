ظريف بحث مع لافروف الاتفاق النووي والتطورات في سوريا واليمن

بحث وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ مع نظيره الروسي ​سيرغي لافروف​ في العاصمة الايطالية روما العلاقات الثنائية واخر تطورات ​الاتفاق النووي​ والقضايا الاقليمية وعلى راسها التطورات في ​سوريا​ و​اليمن​ . وعقد اللقاء بين وزير الخارجية الايراني ونظيره الروسي على هامش مؤتمر الحوار المتوسطي في العاصمة روما.

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