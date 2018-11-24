علي عبد اللطيف فضل الله: لاستقلال الوطن لا الاستقلال عنه

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​، الى "إستقلال للوطن بنوايا وقيم سليمة هدفها النهوض فيه وبأبنائه وبما ينصفهما، وليس ​الاستقلال​ عن الوطن والذهاب بعيداً في مشارع فئوية وشخصية وبأجندات سياسية لا تمت الى ​لبنان​ وهويته بصلة".

وأكد السيد فضل الله خلال خطبة الجمعة ان "الاستقلال الحقيقي يكون بتأكيد حرية البلد واحترام إنسانه بعيداً من الارتهانات الخارجية وبعيداً من التوازنات الطائفية والمذهبية التي تحول لبنان الى مزرعة"، داعيا الى "محاسبة المسؤولين عن غرق الطرقات ب​المياه​ الآسنة من متعهدين والجهات المعنية الرسمية والخاصة وتطبيق القانون بعيداً من المحسوبيات والتغطيات السياسية واللفلفات على الطريقة اللبنانية المعهودة". وطالب بـ"المبادرة ب​تشكيل الحكومة​ بعيداً من منطق المصالح والمكاسب التي تنمو على حساب وجع الناس وازماتهم الاجتماعية والاقتصادية".