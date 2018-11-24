ثانوية رأس بعلبك هنأت الجيش بعيد الاستقلال

زار مدير وأفراد الهيئة التعليمية وطلاب ثانوية ​رأس بعلبك​ يرافقهم كاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو، مقر قيادة فوج حماية الحدود البرية في ​الجيش اللبناني​ في ثكنة رأس بعلبك، للتهنئة ب​عيد الإستقلال​. وكان في إستقبالهم مساعد قائد الموقع العقيد علي عقيل.

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