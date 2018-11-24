أبرزها إنشاء وزارة لهم.. ​9 توصيات للجمعية العمومية الطارئة للأطباء البيطريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انتهت فعاليات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء البيطريين، مساء الجمعة، والتي عقدت لمناقشة حقوق الأطباء البيطريين وعمل مسودة موحدة تتضمن مشكلات الطب البيطري لتقديمها إلى الجهات المسؤولة.

وحضر نقيب البيطريين خالد فاروق العامري، والأمين العام السيد عبيد، ووكيل النقابة البدري أحمد ضيف، وعلي سعد علي الأمين العام المساعد، وعدد من الأعضاء.

وشهدت الجمعية، مشادات كلامية بين عدد من البيطريين المشاركين بها، عقب المطالبة بشطب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، من عضوية النقابة، وذلك لعدم دعمها لمشاكل الطب البيطريين، ووقوفها ضد التعيينات.

وأصدرت الجمعية، 9 توصيات، قالت إنها تشتمل على مشاكل القطاع البيطري، ويجب وضع حلول لها، وجاءت كالتالي:

1- الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين فى حالة انعقاد دائم، لتلبية مطالب وحقوق الأطباء البيطريين.

2- المطالبة بتفعيل القرار الوزاري رقم 1373 لسنة 2014، بشأن الإشراف البيطرى على المزارع، وذلك لتعيين عدد كبير من البيطريين.

3- مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة لتعديل التوصيف الوظيفى الفعلي، والصريح للطبيب البيطرى بكافة أنحاء الجمهورية.

4- مطالبة وزير المالية بتوفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012، على مستوى الجمهورية، أسوة بزملائهم الذين سبقوهم في التعاقد.

5- مخاطبة ومناشدة رئيس مجلس الوزراء بنقل البيطريين المؤقتين العاملين على الصناديق الخاصة، وصناديق المجازر، للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

6- تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكل الأطباء البيطريين، ومشاكل الطب البيطرى فى مصر.

7- إعداد مذكرة وملف بمشاكل الطب البيطرى، والطبيب البيطرى، وتسليمها لمجلس النواب.

8- مخاطبة رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة من مجلس النواب، ووزارة الزراعة، والنقابة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين للشباب لوضع خطة استراتيجية لحل مشاكل الطب البيطرى.

9- مطالبة رئيس الجمهورية بإنشاء كيان مستقل باسم وزارة الدولة للثروة الحيوانية والطب البيطرى.