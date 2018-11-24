انت الان تتابع بعد فضائح الكرة.. الأهلي يستعين بمانويل جوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ م

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الذي تم تكليفه بالعودة مجددا لممارسة مهام عمله، جلسة خاصة مساء اليوم الجمعة مع مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق في مقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك. وتأتي الجلسة من أجل الحصول على مشورة المدرب البرتغالى الشهير في الأحداث التي يعيشها الأهلي وتحديدا في ملف الكرة عقب خسارة الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والخروج من دور الـ16 للبطولة العربية على يد الوصل الإماراتي ثم إقالة باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ورفض سيد عبد الحفيظ التعليق على الجلسة التي عقدها مع جوزيه من قريب أو بعيد، وإن كانت ترددت أنباء عن رغبة الأهلي في الاستعانة بخبرات الثعلب البرتغالي لترشيح مدير فني أجنبي لتولي المهمة. وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتكليف سيد عبد الحفيظ بوضع تصور شامل لهيكلة قطاع الكرة وتقديم تصور كامل في الأيام