انت الان تتابع بعد فضائح الكرة.. الأهلي يستعين بمانويل جوزيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٦ م
عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الذي تم تكليفه بالعودة مجددا لممارسة مهام عمله، جلسة خاصة مساء اليوم الجمعة مع مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق في مقر إقامة الأخير بأحد فنادق حي الزمالك. وتأتي الجلسة من أجل الحصول على مشورة المدرب البرتغالى الشهير في الأحداث التي يعيشها الأهلي وتحديدا في ملف الكرة عقب خسارة الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، والخروج من دور الـ16 للبطولة العربية على يد الوصل الإماراتي ثم إقالة باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.
ورفض سيد عبد الحفيظ التعليق على الجلسة التي عقدها مع جوزيه من قريب أو بعيد، وإن كانت ترددت أنباء عن رغبة الأهلي في الاستعانة بخبرات الثعلب البرتغالي لترشيح مدير فني أجنبي لتولي المهمة. وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتكليف سيد عبد الحفيظ بوضع تصور شامل لهيكلة قطاع الكرة وتقديم تصور كامل في الأيام
وقام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتكليف سيد عبد الحفيظ بوضع تصور شامل لهيكلة قطاع الكرة وتقديم تصور كامل في الأيام المقبلة، بعدما قرر رئيس الأهلي الإطاحة بلجنة الكرة بالنادي، وأعاد هيثم عرابي للعمل في لجنة التعاقدات، وهو القرار الذي تم تجميده لحين انتهاء عبد الحفيظ من تصوره الخاص بهيكلة قطاع الكرة.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر أمس تعيين سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة ومحمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون والهولندي مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.
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