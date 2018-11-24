انت الان تتابع ريال مدريد يرد على اتهام راموس بتناول المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٤ م
أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا للرد على التسريبات التي كشفت عنها مجلة دير شبيل الألمانية، والتي اتهمت سيرخيو راموس قائد الفريق بتجاوز قواعد حظر المنشطات في أكثر من مناسبة. ورد نادي ريال مدريد الإسباني في بيان مقتضب من ثلاث نقاط على الاتهامات التي ذكرت أن اختبار المنشطات الذي أجراه راموس عقب المواجهة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2017 أمام يوفنتوس الإيطالي، أظهر نتيجة إيجابية لمادة ديكساميثازون المحظورة، وأن طبيب ريال مدريد اعترف بذلك.
وأكملت "دير شبيجل" أن تلك الواقعة لم تكن الوحيدة التي شهدت كسر راموس لقواعد حظر المواد المنشطة، حيث تجاوز التعليمات عند إجراء اختبار من قبل الوكالة الأسبانية لمكافحة المنشطات في شهر أبريل من عام 2018 الجاري. وقال بيان ريال مدريد: "فيما يتعلق بالمعلومات التي أعلنت عنها مجلة دير شبيجل حول سيرخيو راموس
وقال بيان ريال مدريد: "فيما يتعلق بالمعلومات التي أعلنت عنها مجلة دير شبيجل حول سيرخيو راموس قائد فريقنا، يود النادي التنويه عن الآتي":
أولًا، سيرخيو راموس لم يكسر أبدًا قواعد حظر المنشطات.
ثانيًا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب معلومات عاجلة حول الواقعة المذكورة، وأغلقت القضية بشكل فوري، وكما هي العادة حدث الأمر بإشراف خبراء من اللجان الدولية والأوروبية لمكافحة المنشطات.
ثالثًا، فيما يخص بقية المحتوى المذكور، فإن النادي لن يتحرك دون دليل واضح على تلك الأمور غير الدقيقة.
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