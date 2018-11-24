انت الان تتابع تقارير يونانية: وردة يقترب من الأهلي في يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٨ م

كشفت تقارير صحفية يونانية، عن خروج عمرو وردة، من حسابات راجفان لوتشيسكو مدرب فريق باوك الذي يلعب له صانع ألعاب منتخب مصر، وغاب وردة عن قائمة فريقه لمباراة الغد أمام سكودا خانثي، على الرغم من غياب المغربي عمر القادوري للإصابة ووجد مكانا إضافيا للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي. صحيفة "أناليتيس" اليونانية، ذكرت أنباء عن رحيل اللاعب في يناير، وقالت إن استبعاده من مباراة الغد "بمثابة نذير برحيله في شهر يناير"، وأنه خرج من حسابات المدرب في الفترة السابقة لأسباب رياضية وغير رياضية.

الأمر الذي اعتبرته صحيفة "جازيتا" اليونانية مؤشرا صريحا لرحيله في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن استهلك كل الفرص التي أعطاها له المدرب، وذكرت الصحيفة أن وردة لن يحصل على فرصة ثالثة من المدرب الذي قرر عدم الاعتماد عليه مجددا بعد مباراة فيدي المجري في الدوري الأوروبي التي دخل فيها اللاعب بديلا في آخر