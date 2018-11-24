انت الان تتابع علاء ميهوب يكشف حقيقة حل اللجنة الفنية بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢١ م

كشف علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً حول أن هناك قرارا صدر مؤخراً من محمود الخطيب رئيس النادي بتسريح اللجنة الفنية، مثلما حدث قبل أيام عندما قرر رئيس النادي حل لجنة الكرة بعضوية عبدالعزيز عبدالشافي وعلاء عبدالصادق. وقال ميهوب في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، "لم يتم حل اللجنة الفنية، والغريب أن البعض ربط هذه الشائعة بأنني الذي اتخذت قرارا بحل اللجنة، أولاً ليس من حقي ولا أملك من الأساس قرار حل لجنة داخل النادي، ثانيًا لم أتقدم باستقالتي وهذا الوقت غير مناسب لمناقشة أي أمور غير البحث عن مصلحة قطاع الكرة بالأهلي.

وتابع ميهوب قائلاً: "أنا تحت أمر النادي الأهلي دائما وأبدا وفي أي منصب ومستعد للمساعدة بكل ما لدي من خبرات لأننا اعتدنا ألا يشغلنا أي شيء بخلاف اسم النادي الأهلي فقط". وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون