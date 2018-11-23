التعليم: جدول امتحان الأول الثانوى المنتشر على الفيس بوك غير صحيح

كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام وزارة التربية والتعليم، إنه جرى وضع جدول الامتحان الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، بالفصل الدراسي الأول من العام 2018/2019، مشيرًا إلى بدء الامتحانات يوم 29 ديسمبر المقبل.
وأضاف حجازي، في تصريح خاص لمصراوي، الجمعة، أن الوزارة ستوزع الجدول على المديريات التعليمية بالمحافظات غدا السبت، مؤكدا أن الجدول المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير حقيقي.
ويبدأ تطبيق نظام الثانوية التراكمية، اعتبارا من العام الدراسي الحالي، إذ يؤدي الطلاب 4 امتحانات خلال العام، اثنان...
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