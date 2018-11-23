قتلى فى هجوم إرهابى على مركز شرطة مدينة تازربو الليبية

كتب: أحمد جمعة قالت تقارير إعلامية ليبية، أن عناصر تنظيم داعش الإرهابى شنوا هجوما إرهابيا على مركز شرطة مدينة تازبو شرقى ليبيا.

وأكد مصدر عسكرى ليبى لـ"اليوم السابع" الجمعة، أن مجموعة إرهابية شنت هجوما إرهابيا على مدينة تازربو، مشيرا لسقوط عدد من القتلى فى صفوف القوات الأمنية الليبية. وتضاربت الانباء حول اختطاف الجماعات الإرهابية لعميد بلدية مدينة تازبو.

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