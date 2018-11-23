حماية المستهلك يحذر المواطنين من عروض "البلاك فرايدي" الوهمية

حذر اللواء دكتور راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين من العروض الوهمية التي يعلن عنها البعض فيما يسمى بـ"البلاك فريداي"، مطالبهم بالتأكد من سعر المنتجات قبل وبعض العرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة.
ولفت "عبدالعاطي" إلى تشكيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار او جودة المنتجات.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم، إن إدارة التحريات بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم حاليًا بتكثيف الرقابة على الأسواق والمولات...
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