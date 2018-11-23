"الرئاسة" تكشف تفاصيل جولة السيسي في أنفاق السويس والعاصمة الإدارية- صور

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم تضمنت تفقد تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، والتي تتم بمعدلات زمنية قياسية وفقاً لأحدث المعايير الهندسية العالمية، وذلك تمهيداً لافتتاحها طبقاً للجدول الزمني المحدد لتصبح إضافة تنموية جديدة في مسيرة البناء والتعمير بالدولة.

كما شملت جولة الرئيس، تفقد المراحل الإنشائية للعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والحي الحكومي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس حرص...