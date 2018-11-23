9 قتلى بهجوم على مركز شرطة "تازربو" جنوب شرقي ليبيا

ذكرت قناة "RT" الروسية أن 9 أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، على مركز شرطة مدينة "تازربو" جنوب شرقي ​ليبيا​. ولفتت القناة إلى أن مجموعة مسلحة قامت باقتحام مركز شرطة مدينة "تازربو"، واحتجزت آمر المركز وبعض من عناصر ​الشرطة​. وأكدت حصول ​اشتباكات​ بين المسلحين و​القوات​ الأمنية التي طوقت المركز، فيما ذكر شهود عيان أن العناصر التي نفذت الهجوم استخدمت المحتجزين "دروعا بشرية".

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