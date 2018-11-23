خليل: لا صحة على الإطلاق لما يشاع عن عدم دفع رواتب المتقاعدين

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أنه "لا صحة على الإطلاق لما يشاع عن عدم دفع رواتب المتقاعدين"، مشددا على أن "الوزارة ملتزمة وقادرة على تأمين مستحقاتهم وهذا حقٌ محفوظ بموجب القوانين ولا مَس به".

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