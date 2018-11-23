الرياشي: غير معني بانتخابات نقابة المحررين من قريب أو بعيد

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، خلال حديث صحفي، أنه "يقف على مسافة واحدة من المرشحين إلى انتخابات نقابة المحررين، بل هو غير معني بهذه الانتخابات من قريب أو بعيد".
ولفت إلى أن "الأموال المخصصة من موازنة وزارة الإعلام إلى نقابتي المحررين والصحافة"، دعا الوزير الرياشي المعنيين إلى "أخذ ملف تحديث النقابة عبر إقرار مشروع القانون الموجود في مجلس الوزراء على محمل الجد، والعمل على تحقيق مضامينه من دون إبطاء لما فيه مصلحة كل الاعلاميين، أينما عملوا، لا سيما لجهة الحصانة النقابية أو ضمانات التعاقد وصندوقي التعاضد والتقاعد".
واعتبر الرياشي أن "عدم العمل على تطبيق هذا الإنجاز المتروك في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سوف يؤدي الى تدهور الوضع المهني للاعلام أكثر فأكثر".
علما أن انتخابات نقابات المحررين ستحصل في 6 كانون الاول 2018.
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