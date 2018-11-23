طلب متزايد على "المنظفات والطعام" في تخفيضات "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

توافد عدد كبير من المواطنين على ركني الطعام والمنظفات، في كارفور، للاستفادة من التخفيضات المعروضة على المنتجات في "البلاك فرايداي" اليوم الجمعة.

وخلال جولة لـ"مصراوي" بكارفور، قالت هبة إبراهيم، إن التخفيضات على المنظفات كبيرة عكس الأسعار العادية، حيث بلغ التخفيض على مسحوق الغسيل 30% وبعض المنظفات الأخرى والمناديل المبللة يصل التخفيض عليها 25%.

"في عرض على مسحوق الغسيل الـ 5 كيلو بـ 100 جنيه بدل من 170 جنيه، وعرض المناديل المبللة بـ 44 جنيه بدل 124 جنيه، وعرض لمناديل الاستعمال الشخصي ب 49 جنيه بدل 65 جنيه.. فيه فرق كبير في الأسعار", بحسب هبة .

وقال مسؤول بفرع كارفور بمدينة 15 مايو، لمصراوي، إن نسبة الإقبال كبيرة على ركني الطعام والمنظفات مقارنة بباقي أركان الفرع.

وأضاف راضي، أن التخفيضات هذا العام أقل من العام الماضي، فتتراوح التخفيضات هذا العام بين 20 و35% مقابل 50% العام الماضي، نظرا لارتفاع الأسعار هذا العام.

"السنة اللي فاتت اللي كان بينزل بـ 1000 جنيه في البلاك فرايدي كان بيشتري حاجات كتير، السنه دي الـ 1000 جنيه ميشتروش حاجة" بحسب راضي الذي توقع أن يتسبب ذلك في انخفاض المبيعات على الرغم من إقبال الزبائن.

كما شهد ركن بيع الأجهزه المنزلية والملابس إقبالا شديدا في فرع كارفور المعادي .

وتقول شيماء العيسوي، إنها انتظرت البلاك فرايداي لشراء شاشة إل سي دي من عروض كارفور، لكنها وجدت أن سعرها بعد التخفيض هو نفس ثمنها في أي محل آخر لبيع الأجهزة المنزلية .

" سعرها برا 3000 جنيه، هنا عاملين سعرها قبل التخفيض 4000 جنيه وبعد التخفيض 3100 جنيه فسعرها أحسن لو اشتريته من برا.. لكن على العموم 100 جنيه فرق مش كبير فاشتريتها" بحسب شيماء .

وقالت إن التخفيضات على الملابس كبيرة مقارنة بأسعارها في المحلات العادية، فسعر التيشرت يتراوح بين 80 و90 جنيها وسعر السعر السويت شيرت بـ 120 جنيها.

وقال راضي، إن فرع كارفور المعادي دائما يشهد إقبالا شديدا على الأجهزة المنزلية والملابس، وذلك لأن الفرع يضع تخفيضات كبيرة على الأجهزة في البلاك فرايداي، فسعرها يكون أقل مقارنة بأسعارها في المحلات العادية.