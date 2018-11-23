نقيب الصيادلة: سنتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل لإعادة مستحقات أحمد طه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير- علاء أحمد:

قدم الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، العزاء إلى جميع صيادلة مصر في وفاة شهيد المهنة الصيدلي أحمد طه، المتوفي في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وقال عبيد لمصراوي، خلال مشاركته في تشييع الجنازة، إنه سيزور المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع المقبل، لإجراء لقاء مع الصيادلة المصريين بالسعودية لبحث مشاكلهم.

وأضاف: "لن نتأخر عن الوقوف بجانب أسرة الدكتور أحمد طه، وسنبحث بقية الإجراءات والحصول على مستحقاته المالية".

وأكد "عبيد"، أن رئيس شركة النهدي لم يقصر وعلى تواصل دائم معهم، لافتًا إلى أنه يتابع التحقيقات مع القتلة، حيث اعترفوا بارتكاب الجريمة و سيلاقون أقصى عقوبة وهي القصاص العادل.

وكانت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، أفرجت مساء الجمعة، عن جثمان الصيدلي الدكتور أحمد طه، الذي لقي مصرعه إثر تعرضه لطعنات خلال تواجده بمحل عمله بإحدى صيدليات منطقة جازان.

كان في استقبال الجثمان بالمطار العشرات من أقاربه وأصدقائه ونقيب الصيادلة.

وقالت مصادر بالمطار، إن جثمان الشهيد وصل علي الطائرة المصرية القادمة من جدة، حيث تم تشكيل فرق متخصصة من كافة الإدارات العاملة بالمطار لاستقباله، وتسهيل إنهاء الإفراج عنه، ومتابعة التقرير الطبي المرافق له، واستخرجت إدارة الحجر الصحي شهادة الدفن للجثمان وتم الإفراج عنه.

وكان السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أكد في بيان له أن القنصلية في جدة، تتابع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالسعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي.