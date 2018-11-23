التعليم: جدول امتحان "أولى ثانوي" المنتشر على "فيسبوك" غير حقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحان الصف الأول الثانوي المنتشر على "فيسبوك" غير حقيقي.
وأكد حجازي، بحسب بيان صادر لوزارة التعليم مساء الجمعة، أنه لم يصدر أي جداول من قطاع التعليم العام في هذا الشأن.
وأهابت وزارة التعليم، بأولياء الأمور عدم الإنسياق وراء الأخبار الكاذبة وتحري الدقة، لمصلحة الطلاب والعملية التعليمية.
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