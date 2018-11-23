محافظ الدقهلية يتفقد استعدادات التعامل مع الأمطار: "هأحقق في أي شكوى ضد أي مسؤول"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عددًا من شوارع مدينة المنصورة، في نطاق أحياء غرب وشرق ومركز المنصورة، اليوم الجمعة، للوقوف على مدى تعامل مسئولي الوحدات المحلية مع الأمطار، التي تسببت في غرق الشوارع.

وتفقد محافظ الدقهلية خلال جولتة أماكن تجمع الأمطار واستدعى رئيسي مركز ومدينة المنصورة وحي غرب للتأكد من جاهزية العاملين في التعامل مع مياه الأمطار وإزالة تجمعاتها أولا بأول حتي لا تتأثر حركة المرور بالشوارع.

كما تفقد المحافظ عددًا من الشوارع الداخلية واطمأن على جاهزية بالوعات الصرف فيها، موجهًا بسرعة شفط المياه في المناطق التي تعاني من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ورفع الإشغالات التي تعيق حركة سير المواطنين.

وقال محافظ الدقهلية: أعلنا حالة الطوارئ في جميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة خاصة مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار في أغلب الأنحاء، وتم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاستعداد المبكر للتعامل مع الأمطار في حالة سقوطها، وفي كل اجتماع معهم كنت اذكرهم بضرورة جاهزيتهم للتعامل مع الأمطار وهو ما جعل الآثار الناجمة عن سقوطها تمت معالجتها أولًا بأول".

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين، الاتصال به شخصيًا في حالة تقاعس أي رئيس مركز أو مدينة عن معالجة آثار الأمطار، قائلًا: "تليفوني مفتوح 24 ساعة وأرد على كل الأرقام واسألوا المواطنين الذين اتصلوا بي من قبل".