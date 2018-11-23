خطيب جمعة طهران: أمريكا ترعى الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران (د ب أ)

دعا آية الله سيد أحمد خاتمي، خطيب جمعة طهران المؤقت، اليوم الجمعة، إلى وحدة المسلمين، مؤكدا أن أمريكا دولة إرهابية وأنها ترعى الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن خاتمي مطالبته في خطبة صلاة الجمعة اليوم في طهران، بضرورة إتحاد المسلمين ضد مؤامرات القوى العظمى وأن لا يسمحوا بحصول شرخ في الأمة الاسلامية.

وتطرق آية الله خاتمي إلى أسبوع التعبئة، موضحا أن الثقافة التعبوية كانت عاملا لتحقيق الانتصار، وقال: إن الثقافة التعبوية في العراق أعطت ثمارها، وحررت الموصل من المجرمين الدواعش، وفي لبنان ألحق حزب الله والمقاومة هزيمة منكرة بالكيان الصهيوني، وكذلك كان الأمر في اليمن وفلسطين.

من ناحية أخرى استنكر خطيب جمعة طهران المؤقت وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشعب الإيراني بالإرهاب، وقال: العالم أجمع يدرك أن أمريكا إرهابية وراعية للإرهاب، فمن هم الذين يرسلون الإرهابيين إلى سوريا، لافتا إلى أن عملاء أمريكا كان لهم دور رئيسي في كل عمل إرهابي وقع في العالم الإسلامي.

واستنكر آية الله سيد خاتمي زيارة وزير الخارجية البريطاني الأخيرة إلى طهران، حيث وصفه بأنه ضيف وقح وفضولي جاء سعيا وراء إطلاق سراح جواسيسهم وليس من أجل التباحث حول الاتفاق النووي.

وأوضح أن الوزير البريطاني قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفتخر بأنها ليست حليفة لأشخاص منبوذين وسيئي السمعة.

وتطرق آية الله سيد خاتمي إلى حرب اليمن، موضحا أن الشعب اليمني خرج فائزا في هذا الاختبار، وقال: إن الجرائم التي ارتكبت في اليمن وحشية للغاية.

وانتقد إمام جمعة طهران المؤقت، صمت المنظمات الدولية حيال جرائم الابادة الجماعية في اليمن.

كما أشار خطيب جمعة طهران المؤقت إلى تزعزع حكومة الكيان الصهيوني، مشيدا بالشعب الفلسطيني الذي أذاق الصهاينة الذل والهوان، وأكد على ضرورة مواصلة نهج المقاومة حتى زوال هذا الكيان.